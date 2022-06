globalist

12 Giugno 2022 - 10.17

Secondo l’ufficio del Procuratore generale ucraino, riportato dal Kyiv Independent, la guerra della Russia ha ucciso 287 bambini in Ucraina dal 24 febbraio. Secondo la stessa fonte i bambini feriti sono stati 508.

Numeri che, precisano dallo stesso ufficio, sono destinati a crescere in quanto non comprendono le zone sotto il controllo russo e quelle dove i combattimenti sono al momento in corso.