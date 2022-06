Il gip respinge la causa per 'istigazione a delinquere' intentata dalla Russia contro Domenico Quirico

globalist

11 Giugno 2022 - 22.22

La Russia «non ha ricevuto una risposta ufficiale alla causa intentata dall’ambasciatore russo in Italia Sergei Razov alla procura romana in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano italiano La Stampa». Lo ha annunciato sabato la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram.

Il riferimento è all’articolo del giornalista Domenico Quirico `Se uccidere il tiranno è l’unica via d’uscita´ accusato di `russofobia´ dall’ambasciatore russo in una conferenza stampa del 25 marzo scorso in cui annunciò la querela contro il quotidiano per istigazione a delinquere e apologia di reato.

Secondo Zakharova, «i miracoli della democrazia non finiscono mai di stupire» perché «la richiesta è stata respinta due giorni fa dal gip di Torino ma contrariamente all’ordine generalmente accettato, non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale».