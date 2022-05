Gli 007 di Londra: "Putin usa il grano per fini politici e per confondere l'opinione pubblica occidentale"

globalist

29 Maggio 2022

Propaganda, disinformazione e rovesciamento delle responsabilità. Questi sono i metodi di Putin.

La Russia è «pronta a sfruttare la sicurezza alimentare globale», ovvero il grano bloccato nei silos dei porti ucraini, «per i propri obiettivi politici» e «poi addossa all’Occidente qualsiasi fallimento»: è il giudizio dell’intelligence militare britannica. Non solo: la richiesta russa di sminare i porti ucraini punta a «creare narrazioni alternative per confondere la comprensione altrui».

«Il viceministro degli esteri russo, Andrei Rudenko, ha dichiarato che la Russia è pronta a fornire un corridoio umanitario per le navi che trasportano cibo attraverso il Mar Nero in cambio della revoca delle sanzioni. Il ministro ha anche chiesto all’Ucraina di sminare l’area intorno al porto di Odessa per consentire il passaggio delle navi.

La richiesta di Rudenko di sminare l’Ucraina segue un principio fondamentale della moderna strategia di messaggistica russa: l’introduzione di narrazioni alternative, per quanto poco convincenti, per complicare la comprensione del pubblico. In questo caso – osserva ancora l’intelligence militare britannica, nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, pubblicato sul sito web del ministero della Difesa britannico- l’Ucraina ha dispiegato mine marittime solo a causa della continua e credibile minaccia di attacchi anfibi russi dal Mar Nero».