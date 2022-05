Guerra in Ucraina, Zelensky a Draghi: "Ci aspettiamo più supporto militare"

globalist

27 Maggio 2022 - 17.25

Guerra in Ucraina, la pace è lontana. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una “conversazione telefonica con il primo ministro Mario Draghi e lo ha informato sulla situazione al fronte.

Ci aspettiamo ulteriore supporto per la difesa dai nostri partner”, ha scritto Zelensky su Twitter.

Dalla crisi del carburante a quella alimentare

Zelensky ha poi sollevato “il problema dell’approvvigionamento di carburante”, e ha discusso delle modalità “per prevenire la crisi alimentare”: innanzitutto, ha spiegato, “dobbiamo sbloccare insieme i porti ucraini”.



L’Italia sostiene l’Ucraina, in coordinamento con l’Ue

Il presidente ucraino ha quindi espresso apprezzamento per l’impegno da parte del governo italiano e ha concordato con il presidente Draghi di continuare a confrontarsi sulle possibili soluzioni. Draghi da parte sua ha assicurato il sostegno del governo italiano a Kiev in coordinamento con il resto dell’Unione europea.