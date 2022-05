Ucraina, il capo dello 007: "Entro fine anno riprenderemo i territori persi, compresi Crimea e Donbass"

globalist

14 Maggio 2022 - 10.57

Guerra in Ucraina, si parla di dare più spazio alle armi e non alla diplomazia. L’Europa vede la Russia come una grande minaccia: hanno paura della sua aggressività” ma “è un mito”, ha detto a Sky News il capo dell’intelligence militare ucraina generale Kyrylo Budanov.

“Combattiamo la Russia da otto anni e possiamo dire che questa potenza russa, altamente pubblicizzata, è un mito. Non è potente come sembra. È un’orda di persone con le armi”.

La guerra contro la Russia raggiungerà un punto di svolta entro la metà di agosto e si concluderà entro la fine dell’anno. “Il punto di rottura sarà nella seconda parte di agosto. La maggior parte di combattimento attivo sarà entro la fine di quest’anno. Di conseguenza, riprenderemo il potere in tutti i territori che abbiamo perso, inclusi Donbass e Crimea“.