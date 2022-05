Londra: "I generali russi che combattono in Ucraina dovrebbero finire davanti alla corte marziale"

globalist

9 Maggio 2022 - 10.59

Guerra in Ucraina, la tensione continua. Il segretario britannico alla Difesa, Ben Wallace, ritiene che i generali russi dovrebbero essere sottoposti alla corte marziale per le loro azioni in Ucraina.

Wallace sosterrà la sua tesi in un discorso previsto per oggi, in coincidenza con le celebrazioni russe della Giornata della Vittoria, presso il National Army Museum.

In questa occasione, secondo alcune anticipazioni pubblicate dai media, Wallace intende denunciare l’uso fatto da Putin del 77esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista per coprire i suoi errori in Ucraina, dove la risposta ai fallimenti sul campo non è stata che una “vergognosa dimostrazione di auto-conservazione, unita a fallimento, rabbia, disonestà e ricerca di un capro espiatorio”.