Raid russo su una scuola di Bilohorivka, l'ira di Kiev: "Crimine di guerra"

globalist

8 Maggio 2022 - 10.26

Preroll

Guerra in Ucraina: è di almeno due morti il bilancio del raid russo sferrato contro una scuola nella regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale. Lo ha reso noto il governatore regionale Serhiy Gaidai spiegando che il bilancio rischia di aggravarsi in quanto si stima che una sessantina di persone sarebbero sotto le macerie. La scuola, che si trova nel villaggio di Bilohorivka, era usata come rifugio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La reazione di Kiev

l ministero degli Esteri di Kiev ha ”condannato fermamente” il raid aereo russo contro una scuola del villaggio di Bilohorivka nella regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale. Si tratta di ”un brutale crimine di guerra che la Russia ha commesso alla vigilia del Giornata della Memoria e della Riconciliazione, ripetendo costantemente la tragedia della seconda guerra mondiale”, ha detto il ministero con un post su Twitter.