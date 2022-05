Ucraina, per gli 007 inglesi la Russia sta faticando nonostante un esercito più forte

globalist

3 Maggio 2022 - 11.52

Intelligence Gb, le difficoltà nella guerra dell’esercito russo



Secondo un bollettino realizzato dagli 007 inglesi, la Russia “non è riuscita a dominare l’Ucraina”, nonostante il pesante ammodernamento realizzato sui suoi armamenti negli ultimi anni. “Il bilancio destinato alla Difesa in Russia è all’incirca raddoppiato tra il 2005 e il 2018, con investimenti in diverse capacità aeree, terrestri e marittime di fascia alta. Dal 2008 questo è alla base del vasto programma di modernizzazione militare New Look. Tuttavia, la modernizzazione del suo equipaggiamento fisico non ha consentito alla Russia di dominare l’Ucraina”.

“I fallimenti sia nella pianificazione strategica, che nell’esecuzione operativa l’hanno lasciata incapace di tradurre la forza numerica in un vantaggio decisivo. L’esercito russo è ora significativamente più debole, sia materialmente che concettualmente, a causa dell’invasione dell’Ucraina. Il recupero, sarà esacerbato dalle sanzioni. Ciò avrà un impatto duraturo sulla capacità della Russia di dispiegare forza militare convenzionale”.

Usa, esercito russo respinto a Kharkiv, difficoltà nel Donbass

“Gli ucraini hanno mantenuto il loro dominio su Kharkiv e hanno svolto un ottimo lavoro nelle ultime 24-48 ore riuscendo a spingere indietro i russi a circa 40 chilometri a Est di Kharkiv”. Lo ha riferito in un briefing un alto funzionario del Pentagono, aggiungendo che nel Donbass le forze russe stanno facendo “progressi minimi, hanno il morale basso e continuano ad avere problemi logistici”.

Il funzionario ha ricordato che “Kharkiv è importante per i russi perché si trova all’estremità nord-occidentale della regione del Donbass, che vogliono conquistare, e speravano ovviamente di prendere e controllare Kharkiv per la capacità di continuare a spingere verso il basso da Nord, ma gli ucraini gli stanno rendendo difficile il compito”.