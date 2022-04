Putin minaccia: "Siamo all'inizio delle operazioni militari, pronti a usare mezzi che altri non hanno..."

globalist

27 Aprile 2022 - 17.10

Minacce. Intanto Putin ha capito che se fa la voce grossa i governi europei potrebbero finire sotto pressione, vista anche la martellante campagna putiniana che cerca di far sposare all’opinione pubblica la linea pilatesca, ossia fate quello che volete perché non ci tocchiate.

«Se la Russia sarà minacciata, risponderà con mezzi che i suoi avversari non hanno ancora». Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un discorso ai parlamentari a San Pietroburgo. Il leader russo ha parlato di «minacce geopolitiche» ed ha aggiunto: «Devono sapere che ci sarà una risposta, e sarà rapida. Abbiamo strumenti che nessuno ha e li utilizzeremo, se necessario. Voglio che tutti lo sappiano», è il suo avvertimento.

«Siamo solo all’inizio di queste operazioni militari». Per Putin «i piani dei Paesi occidentali di strangolare economicamente la Russia sono falliti». E ha aggiunto: «Se qualcuno dall’esterno intende interferire negli eventi ucraini, porre una minaccia alla Russia, la nostra risposta sarà fulminea e tempestiva»