Nona Mikhelidze, la studiosa georgiana che aiuta a decifrare la guerra tra Ucraina e Russia

globalist

26 Aprile 2022 - 21.22

Molto preparata, persona che la Russia e i russi conosce per averli visti all’opera da vicino e grande espeta di Ucraina, per la sua grande esperienza nella ricerca e nelle relazioni istituzionali. Lei è Nona Mikhelidze, giornalista ed esperta di geopolitica.

Chi è la giornalista e ricercatrice IAI: biografia, curriculum e nazionalità

Nona Mikhelidze è georgiana, ha conseguito il suo dottorato in Scienza della Politica presso la Scuola normale superiore di Pisa e un master in “Regionalismo: studi sull’Asia centrale e il Caucaso” all’Università Humboldt di Berlino, dove ha ottenuto una borsa di studio come ricercatrice dalla Fondazione Volkswagen.

Dal 2017 al 2020 ha diretto il Programma Eurasia dell’Istituto Affari Internazionali. Per quanto concerne invece la sua laurea, Nona Mikhelidze ha ottenuto diploma universitario e laurea in “relazioni internazionali” dall’Università statale di Tbilisi. Tra i suoi interessi spiccano la risoluzione dei conflitti nel Caucaso meridionale, il Mar Nero e la cooperazione regionale, la Turchia e la regione del Caspio, la politica estera russa post-sovietica. Le sue analisi sull’Ucraina e sulla Russia sono molto puntuali. Ed è spesso ospite in tv perché è competente e non – come altri – solo perché fanno polemica.