Vicino Kiev scoperta una fossa comune con decine di civili: il villaggio di Buzova era stato occupato dai russi

10 Aprile 2022 - 09.57

Orrore dopo orrore. Forse anche per questo la Russia ha messo le mani avanti parlando di provocazioni ucraine in programma, ossia la denuncia dei crimini di guerra. Come se con le nuove tecnologie e i social non fosse possibile documentare in tempo reale le bombe di Putin sulle città e sugli obiettivi civili, mentre intere città sono state quasi rase al suolo.

Una fossa comune con decine di corpi di civili ucraini è stata scoperta a Buzova, un piccolo centro liberato a pochi chilometri a ovest della capitale Kiev: lo hanno reso noto funzionari locali, secondo quanto riporta il Guardian. Taras Didych, capo della comunità di Dmytrivka, che comprende Buzova e molti altri villaggi vicini, ha riferito alla tv ucraina che la fossa comune si trova vicino ad una stazione di servizio.

Nella villaggio di Buzova, nei presi di Kiev, recentemente liberato dall’occupazione russa, è stata scoperta una fossa comune con i corpi di civili uccisi dai soldati russi.

Taras Didych, a capo della comunità di Dmytrivka che include Buzova e altri villaggi vicini, ha raccontato alla tv ucraina che i corpi sono stati trovati nei pressi di una stazione di servizio e il numero deve essere confermato.