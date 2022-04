Von der Leyen: "A Bucha crimini di guerra, la Ue sta raccogliendo le prove"

globalist

9 Aprile 2022 - 18.22

Lasciando Kiev la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato la necessità di indagare su quelli che appaiono crimini di guerra commessi dalle forze russe nella città di Bucha, visitata ieri.

“Il mio istinto dice: se questo non è un crimine di guerra, allora cos’è un crimine di guerra? ma io sono un medico di formazione e spetta agli avvocati indagare con cura”, ha detto ai giornalisti a bordo del treno diretto in Polonia, dove oggi parteciperà a una conferenza dei donatori per l’Ucraina.

“Ho visto le foto che mi sono state mostrate dal premier Denys Shmyhal: persone uccise mentre camminano. Abbiamo anche potuto vedere con i nostri occhi la distruzione della città. Gli edifici residenziali non sono obiettivo militare”, ha precisato la presidente, citata dalla Reuters.

Von der Leyen ha ricordato che l’Ue sta collaborando con Kiev per raccogliere le prove di possibili crimini di guerra: “È estremamente importante che siano ben documentati, per evitare sconfitte in tribunale per prove non abbastanza buone”.

La raccolta internazionale “Stand up for Ukraine”

L’iniziativa internazionale “Stand up for Ukraine”, organizzata oggi a Varsavia, ha raccolto 10,1 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Il mondo ha finalmente impegnato 9,1 miliardi di euro nell’ambito della campagna. Inoltre, la Commissione, in collaborazione con la BERS, aggiunge un ulteriore miliardo per gli sfollati in Ucraina. È fantastico. Quindi 10,1 miliardi di euro”, ha detto von der Leyen.

Del miliardo messo in campo dall’Ue, 600 milioni andranno all’Ucraina e in parte alle Nazioni unite e i restanti 400 milioni agli stati di frontiera per l’aiuto ai rifugiati.