Ucraina, il sindaco di Makariv accusa i russi: "Due casi di donne stuprate e poi uccise, una è stata sgozzata"

globalist

9 Aprile 2022 - 19.40

Preroll

Crimini di guerra come, purtroppo, in tante guerra quando gli occupanti infieriscono sulla popolazione civile o come ritorsione o come senso di onnipotenza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“A Makariv, dove il bilancio è salito a 133 morti, ci sono state diverse torture, con cadaveri rinvenuti con le mani legate, e almeno due casi di donne stuprate e poi uccise: una di queste è stata sgozzata. Abbiamo trovato i corpi”.

Middle placement Mobile

Così il sindaco di Makariv, Vadano Tokar. Tokar, che dall’inizio della guerra veste una divisa militare, ha anche riferito di essere stato insignito di una medaglia d’onore da Zelensky dopo l’occupazione dei militari russi.