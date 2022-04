Bucha, Mosca respinge ancora le accuse: "Immagini criminalmente false, i media occidentali complici della strage"

globalist

6 Aprile 2022 - 16.32

Su Bucha adesso è guerra di propaganda, visto che Mosca ha respinto con forza tutte le accuse di Kiev e ha presentato le sue prove, che però non sembrano essere così decisive.

Le immagini “criminalmente false” di Bucha sono state create per far deragliare i colloqui di pace e giustificare ulteriori sanzioni alla Russia. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un punto stampa. La portavoce ha ribadito che quanto avvenuto a Bucha, con i cadaveri in strada, è stata una messa in scena.

La Russia accusa i media occidentali, in particolare quelli americani, di complicità nei crimini commessi a Bucha.