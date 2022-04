Mosca: "Con l'Ucraina negoziati intensi ma presto per un incontro tra Lavrov e Kuleba"

globalist

5 Aprile 2022 - 10.42

Nonostante le stragi e la guerra sul campo È troppo presto per parlare di un possibile incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba prima che venga concordato il testo di un documento finale, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Andriy Rudenko, citato dall’agenzia Interfax.

“Per il momento sono in corso intensi negoziati in video con la parte ucraina. Fino a quando non sarà concordato il testo di un documento finale, sarebbe prematuro parlare di qualsiasi incontro ufficiale”, ha detto Rudenko alla domanda sulla possibilità di un incontro tra Lavrov e Kuleba.