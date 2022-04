Ucraina: Israele mediatore improbabile. E improponibile

globalist

3 Aprile 2022 - 12.32

Israele, ovvero il mediatore improbabile. E, soprattutto, improponibile. Perché? A spiegarlo è Michael Sfard, che su Haaretz esprime il punto di vista di Yesh Din, l’ong israeliana che monitora il rispetto dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, e che classifica il regime di Israele in Cisgiordania come apartheid.

“Se ci fosse una psicoterapia per le nazioni annota Sfard – gli israeliani avrebbero bisogno di un trattamento particolarmente lungo, preferibilmente almeno tre volte a settimana. Se gli israeliani iniziassero tale terapia, entro i primi 20 minuti la diagnosi sarebbe che la nazione soffre di un’estrema mancanza di consapevolezza di sé. Dopo mezz’ora al massimo, lo psicologo scriverebbe: “Test di realtà difettoso per scelta, sindrome da auto-manipolazione fatale”.

Altrimenti, è impossibile capire la dissonanza della reazione (giustamente) emotiva e arrabbiata degli israeliani alla crudele occupazione russa dell’Ucraina, che include spettacoli di solidarietà con la nazione occupata, mentre gli stessi israeliani impongono una delle occupazioni più crudeli e lunghe dei tempi moderni a milioni di palestinesi. Come fa questo raro consenso israeliano, che sostiene la lotta del popolo ucraino per l’indipendenza e la libertà, a conformarsi con una visione che va dal sostegno entusiasta alla fredda indifferenza sul perpetuarsi del regime israeliano di oppressione sulla Palestina?

I corrispondenti israeliani che coprono la guerra e i conduttori dei notiziari stanno tutti facendo un buon lavoro per esprimere i sentimenti del pubblico israeliano quando sono inorriditi, a volte in modo teatrale, dalle immagini provenienti dall’Ucraina. Sono inorriditi dalla distruzione delle infrastrutture e dagli attacchi contro obiettivi civili, dagli sciami di rifugiati che si riversano nei paesi vicini e dalla distruzione totale della città portuale di Mariupol. E naturalmente c’è l’anticipazione della vita sotto l’occupazione russa – la negazione certa della libertà di espressione, l’eliminazione dei diritti civili e la frantumazione di qualsiasi possibilità di una democrazia funzionante dove tutti prendono parte ai processi che stabiliscono le norme e la politica. Semplicemente terribile.

Ecco il punto: un test di realtà adeguato genererebbe l’analogia necessaria nell’anima israeliana. Le immagini da Kherson e Kiev dei condomini colpiti dai missili assomigliano alle operazioni di Israele a Gaza – Piombo Fuso, Pilastro di Difesa, Bordo Protettivo, Guardiano delle Mura – e ai loro numerosi e sanguinosi amici. Nell’Operazione Protective Edge del 2014 abbiamo colpito più di 15.000 edifici nella Striscia di Gaza; due terzi di essi sono stati totalmente distrutti o gravemente danneggiati.

Sì, comprese le strutture mediche e le scuole, e naturalmente i condomini. E sì, i russi sostengono anche che gli ucraini nascondono munizioni negli ospedali e nei centri commerciali, o sparano da questi siti.

È così simile che potremmo dire che Vladimir Putin sta dando a Mariupol il “trattamento Gaza”. I rapporti sulla criminalizzazione dispotica di Mosca delle proteste russe sono accolti in Israele con un liberale scioglilingua, ma la dichiarazione altrettanto dispotica del nostro ministro della difesa che sei organizzazioni palestinesi per i diritti umani e gruppi della società civile sono “organizzazioni terroristiche” – senza presentare nemmeno la minima prova per questa accusa scandalosa e pericolosa – è accolta con un silenzio totale. (Rivelazione: rappresento uno dei gruppi.

E in quale cella sigillata del cervello collettivo israeliano abbiamo rinchiuso il fatto che non abbiamo bisogno di una trasmissione satellitare per vedere i rifugiati? Il fatto che a pochi chilometri da noi, centinaia di migliaia di loro vivono sotto il nostro diretto dominio, con milioni di altri nei paesi vicini, tutti un prodotto del conflitto israelo-palestinese.

La settimana scorsa il professore di diritto canadese Michael Lynk, relatore speciale dell’Onu, ha pubblicato un rapporto che accusa Israele di imporre un regime di apartheid ai palestinesi. Questo documento segue un mucchio di rapporti di gruppi israeliani per i diritti (Yesh Din, B’Tselem) e internazionali (Human Rights Watch, Amnesty International) negli ultimi due anni, ognuno dei quali accusa Israele di perpetrare il crimine che le organizzazioni palestinesi sostengono da anni. L’importanza del rapporto di Lynk è che l’accusa di apartheid ora va oltre i confini della società civile e ha iniziato a gettare ancore alle istituzioni internazionali.

La reazione pavloviana di Israele, che Lynk è anti-israeliano e il suo rapporto è di parte, non è più nemmeno esasperante. Sottolinea solo l’assenza di una risposta al merito dell’accusa.

Dimostra che anche il ministro degli Esteri Yair Lapid sa (ma reprime) che una realtà di dominazione e oppressione di una nazione contro un’altra, dove una legge si applica agli ebrei e un’altra ai palestinesi, dove tutte le risorse sono assegnate agli ebrei a spese dei palestinesi, i primi avendo diritti politici e i secondi no, e quando questo stato di cose non può essere descritto come temporaneo da nessun criterio – questa è una realtà di apartheid. Non c’è un solo argomento in nostra difesa per salvarci; tutti gli alibi sono stati confutati.

Ecco perché il riconoscimento del fatto che Israele sta commettendo il crimine dell’apartheid si è diffuso più velocemente dell’omicron negli ultimi mesi. E gli israeliani? Stanno appendendo la bandiera ucraina sulle loro auto e sui loro balconi, mormorando “Slava Ukraini” ed evitando il contatto visivo con lo specchio.

Quando un bambino si mette la mano sugli occhi e dice che non c’è nessuno davanti a lui, è carino. Quando una nazione si mette una mano sugli occhi e dice che non c’è nessuno davanti a lei, ha urgente bisogno di una terapia”. Cosi Sfard.

Attacco allo Shin Bet e la difesa fai da te

Illuminante in proposito è l’analisi di Yossi Melman, firma storia del giornale progressista di Tel Aviv. Scrive Melman: “L. è stata nominata a capo della divisione di ricerca del servizio di sicurezza Shin Bet all’inizio del 2022. Nella sua posizione precedente, ha diretto il dipartimento di ricerca che si occupava della Cisgiordania. Alla luce dei recenti attacchi terroristici, dovrà rafforzare le unità della sua divisione che si occupano della comunità araba israeliana. Il capo dello Shin Bet Ronen Bar, anche lui relativamente nuovo nella sua posizione, dovrebbe assicurarsi che ciò avvenga.

Negli ultimi anni, il dipartimento di ricerca ha subito dei cambiamenti organizzativi che hanno comportato vari aggiornamenti e declassamenti. Nessuno di questi cambiamenti ha rafforzato la capacità dello Shin Bet di comprendere i processi in corso nella società araba israeliana, né hanno aiutato a identificare la formazione di gruppi terroristici e infrastrutture del terrore. Bar e altri alti funzionari dello Shin Bet devono impegnarsi a reclutare persone che sono cresciute parlando arabo, conoscono la cultura e la società, oltre ad avere familiarità con l’Islam – non solo attraverso corsi intensivi di lingua. Nella società ebraico-israeliana di oggi, parti della quale sono contaminate dal razzismo e dall’odio verso gli arabi, questo non è un compito facile.

Ma questo non giustifica le critiche isteriche allo Shin Bet sulla scia dell’attuale ondata di attacchi terroristici. Più volte lo Shin Bet e l’esercito israeliano hanno sconfitto il terrorismo palestinese. Lo hanno fatto durante la violenza della prima intifada (1987-1993) e gli attentati suicidi della seconda intifada (2000-2004), e anche nel combattere l’ondata di accoltellamenti e attacchi solitari nel 2015-2016.

Anche se lo Shin Bet non è riuscito a raccogliere le informazioni necessarie che avrebbero potuto prevenire gli ultimi tre attacchi, che hanno portato alla morte di 11 israeliani, questo è un fallimento isolato e temporaneo. Negli ultimi 30 anni, in particolare dalla seconda intifada, lo Shin Bet ha migliorato notevolmente le sue capacità – specialmente quelle tecnologiche e informatiche – e continua a fornire agli israeliani un livello di sicurezza che permette loro di condurre una vita normale. Lo Shin Bet non è senza difetti. Fa degli errori. Ma, per la maggior parte, è un’organizzazione efficiente che impara dalle sconfitte e applica le lezioni. L’isteria e la paura che attualmente dilagano in Israele, sostenute irresponsabilmente dai media, sono ingiustificate. Non c’è alcuna fretta di dichiarare che siamo sull’orlo di una nuova intifada. Né c’è alcuna informazione solida che indichi che siamo sull’orlo di una nuova ondata di terrore. Stiamo vivendo una serie insolita e preoccupante di eventi, ma non è ancora chiaro se siano collegati.

Se c’è una cosa che questi attacchi ci dicono, è che lo Shin Bet deve tenere sotto controllo gli arabi israeliani che sono sospettati di aver cercato di unirsi all’ISIS viaggiando in Turchia tra il 2013-2017 con l’intenzione di unirsi ai combattimenti in Siria e Iraq. Lo Shin Bet ha identificato la maggior parte di loro al loro ritorno in Israele, e sono stati mandati in prigione per periodi relativamente brevi. Questo potrebbe essere il punto vulnerabile.

D’altra parte, è importante ricordare che questi sono cittadini israeliani e Israele non può tenere sotto sorveglianza ogni potenziale sospetto. L’intelligence non è la fine di tutto, e richiede anche fortuna. Inoltre, è arrivato il momento di chiudere tutte le brecce nella recinzione e nel muro che separa Israele dalla Cisgiordania dove i palestinesi entrano illegalmente in Israele, anche se la maggior parte lo fa solo per guadagnarsi da vivere. I media rivelano ripetutamente queste brecce e le autorità le ignorano abitualmente. Questa volta la questione non può essere liquidata con scuse su dispute burocratiche o divisioni di responsabilità e autorità.

Rafforzare la divisione di ricerca è la lezione più ovvia. Tuttavia, devono essere esaminate anche le capacità operative e di raccolta di informazioni dell’agenzia tra gli arabi israeliani. Lo Shin Bet deve rivedere la sua copertura geografica delle poche centinaia di potenziali aderenti all’ISIS tra gli arabi israeliani e concludere se ha fonti e agenti sufficienti per identificare quando specifici sospetti subiscono un processo di radicalizzazione.

Gli attacchi probabilmente continueranno, soprattutto attraverso attacchi imitativi. Un attacco terroristico di successo ispira altri a seguirne l’esempio. Tali attacchi non richiedono coordinamento, guida dall’alto o affiliazione a qualche organizzazione. Tutto ciò che serve è la giusta atmosfera e l’incitamento sui social media, che lo Shin Bet è stato molto efficace nel monitorare, fino ad ora. Questa via di escalation deve essere tagliata il più possibile.

Anche se mancano due settimane a Pasqua, questo terrore non assomiglia al terrore che abbiamo visto durante la seconda intifada con l’orribile attentato al Park Hotel di Netanya dove gli ospiti erano a tavola per il Seder nell’aprile 2002. La maggior parte degli israeliani ha una memoria troppo corta. Alimentare l’isteria e il panico non fa che agitare le cose e beneficia coloro che usano questi attacchi per un guadagno politico.

Il governo deve continuare la sua attuale politica di coesistenza, di partenariato civile ebreo-arabo e aspirare a migliorare le condizioni socioeconomiche della comunità araba israeliana, la cui grande maggioranza si oppone al terrorismo”, conclude Melman.

La “legge del West”

A lanciare il grido d’allarme è Haaretz con un editoriale redazionale: La recente serie di attacchi terroristici richiede una serie di preparativi per la sicurezza. Ma quello che il primo ministro Naftali Bennett ha esortato – portare quante più armi possibili nelle strade – non può essere tra questi. In una dichiarazione registrata che ha distribuito mercoledì, Bennett ha detto: “Chiunque abbia il permesso di portare un’arma, questo è il momento di portarla”. Questo è un cattivo consiglio.

Le strade che abbondano di armi e munizioni rischiano di diventare una trappola esplosiva e il potenziale beneficio sotto forma di passanti che sventano un attacco terroristico potrebbe portare a un grande spargimento di sangue accidentale o addirittura deliberato, non meno pericoloso.

La sicurezza degli israeliani deve essere lasciata nelle mani di coloro che ne sono responsabili e hanno le competenze necessarie: la polizia israeliana, le forze di difesa israeliane e il servizio di sicurezza Shin Bet. Anche se ci sono stati casi in cui l’intervento di un civile armato ha salvato delle vite – come nel caso di Artur Haimov, un autista di autobus che ha agito con coraggio, responsabilità e professionalità quando ha sparato all’aggressore a Be’er Sheva la scorsa settimana – ma il risultato avrebbe potuto essere diverso.

Studi condotti in tutto il mondo hanno dimostrato che un aumento del numero di civili che portano armi si traduce in un aumento del furto di armi da fuoco e del loro uso contro persone innocenti. Proprio come nella guerra al terrorismo, ci deve essere un equilibrio tra le esigenze di sicurezza da una parte e la perdita di ogni controllo e moderazione dall’altra. Basta guardare gli Stati Uniti, dove in alcuni stati quasi chiunque può acquistare legalmente una pistola, per vedere le conseguenze letali che derivano dalle frequenti sparatorie di massa.

Nella sua dichiarazione, il primo ministro ha annunciato che d’ora in poi i membri del servizio dal livello Fuciliere 03 in su porteranno con sé la loro pistola in dotazione all’esercito quando lasceranno la base. Anche questa è una decisione problematica. Non tutti i soldati sono abili nell’uso delle armi. Il bisogno di aumentare la protezione dei residenti in un momento in cui ogni luogo è un potenziale fronte di terrore è comprensibile e giustificato. Ma quando le passioni sono così alte e l’incitamento ultranazionalista è al culmine, quando gli estremisti chiedono che gli arabi vengano uccisi, non è difficile immaginare cosa causeranno troppe armi nelle mani di coloro che cantano “morte agli arabi”.

Nessun argomento per il bisogno di protezione potrebbe ostacolare gli atti di massacro di massa da parte di individui che prendono la legge nelle loro mani, una volta che il primo ministro li ha invitati a portare le loro armi in pubblico”, conclude l’editoriale.

E un Primo ministro che veste i panni dello “ fatica ad accreditarsi come un mediatore di pace.