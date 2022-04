La procuratrice generale d'Ucraina: "410 civili uccisi nei territori della regione di Kiev occupata dai russi"

globalist

3 Aprile 2022 - 18.35

Guerra in Ucraina e crimini di guerra: finora sono 410 i corpi di civili uccisi recuperati nei territori della regione di Kiev riconquistati dalle forze ucraine, da Bucha a Gostomel fino ad Irpin.

Lo ha riferito in un post su Facebook la procuratrice generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova, precisando che le autorità “ne hanno già esaminati 140”.

Venediktova ha aggiunto che pubblici ministeri, investigatori ed esperti forensi sono costantemente in servizio per eseguire esami del Dna ed autopsie, sottolineando che è in corso la raccolta di testimonianze, foto e prove video dei massacri.