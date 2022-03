L'esercito russo rilascia il sacerdote ucraino rapito nella Kherson occupata

globalist

30 Marzo 2022 - 19.50

Crimini di guerra e abusi: l’esercito russo ha rilasciato il sacerdote della Chiesa ortodossa dell’Ucraina, Sergei Chudinovich, che era stato rapito mercoledì mattina nella Kherson occupata. Lo riferisce, secondo quanto riporta ‘Ukrainska Pravda’, il Capo della diocesi di Kherson della Chiesa ortodossa dell’Ucraina. “Grazie a Dio, padre Sergii è stato rilasciato, torna a casa”, ha annunciato in post su Facebook.

Mercoledì mattina, il sacerdote, noto in città come personaggio pubblico e volontario, è stato rapito a Kherson, temporaneamente occupata dall’esercito russo. Secondo testimoni oculari, è stato prelevato direttamente dalla chiesa. Tre uomini non identificati hanno perquisito la chiesa e controllato i documenti. Si sono rifiutati di mostrare i loro documenti.