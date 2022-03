Ucraina, Guterres: "Le Nazioni Unite lavorano per un cessate il fuoco umanitario"

globalist

28 Marzo 2022

Guerra in Ucraina: le Nazioni Unite cercheranno di istituire un “cessate il fuoco umanitario” tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

In una dichiarazione alla stampa presso la sede delle Nazioni Unite a New York, Guterres ha affermato di aver “chiesto a Martin Griffiths (sottosegretario generale per gli affari umanitari, ndr) di esplorare immediatamente con le parti coinvolte la possibilità di accordi e intese per un cessate-il-fuoco umanitario in Ucraina“.

Nell’appellarsi per la sua immediata introduzione, ha spiegato che dovrebbe essere attuato “per consentire l’avanzamento di seri negoziati politici, volti a raggiungere un accordo di pace”.