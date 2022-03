Zelensky a Duda:  "Se l'Ucraina non riceverà aerei militari, la Russia potrebbe minacciare i paesi vicini"

globalist

26 Marzo 2022 - 23.11

Invasione russa e pericoli per una estensione del conflitto. Se l’Ucraina non riceverà aerei militari, la Russia potrebbe minacciare i paesi vicini. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una videoconferenza con il suo omologo polacco Andrzej Duda, nella quale si è anche detto «deluso» che Kiev non abbia ricevuto i MiG-29 dalla Polonia. Lo scrive il Kyiv Independent.

In precedenza, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva dichiarato che gli Usa «non avevano obiezioni» alla fornitura di jet a Kiev da parte della Polonia.

Caduta Slavutych in mano russa

Oggi gli occupanti sono entrati a Slavutych e hanno incontrato la stessa resistenza che hanno incontrato già nel sud e nell’est”. Lo ha dichiarato in un nuovo video su Facebook il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ammettendo che Slavutych, nel nord del Paese, è finita sotto il controllo russo.

“L’Ucraina ha il diritto di essere libera e indipendente. In ogni città del nostro Paese dove ci sono gli occupanti i nostri cittadini dimostrano di essere persone con una morale e di avere un senso di appartenenza alla nostra terra”, ha aggiunto Zelensky, riferendosi alle proteste a Slavutych contro “l’occupazione russa”.