Ucraina, a Kherson le truppe di Mosca vogliono scatenare il terrore e deportare i residenti in Russia

22 Marzo 2022 - 19.11

Guerra in Ucraina, continuano crimini di guerra e abusi. La Russia ha intenzione di scatenare un “grande terrore” nella città occupata di Kherson rapendo i residenti e trasferendoli oltre il confine russo, ha affermato un informatore dell’Fsb, i servizi segreti russi.

Una lettera, che si ritiene sia stata scritta da un membro dei servizi russi, noto solo con il suo nome in codice Wind of Change, afferma che il Cremlino non è più disposto a “giocare pulito” con i manifestanti nella città ucraina, dove i residenti hanno organizzato proteste regolari contro gli occupanti.

Per questo l’obiettivo è portare via i cittadini dalle loro abitazioni nel cuore della notte e deportare “almeno la metà della città” e “siamo pronti per questo”, si legge. “Se fosse stato possibile identificare i leader della protesta, sarebbero già stati liquidati. I manifestanti si salvano soltanto per il fatto che non è chiaro chi debba esattamente essere catturato”.

L’informatore segnala che l’uso della forza contro i manifestanti è stato fino ad ora evitato perché sfocerebbe in una “vera rivolta che potrebbe essere repressa solo con combattimenti su larga scala”.