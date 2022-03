Negoziati Russia-Ucraina, il mediatore russo: "Sullo status neutrale le parti hanno avvicinato le posizioni"

globalist

18 Marzo 2022 - 19.08

Speranze di pace in Ucraina? “Il tema dello status neutrale e della non adesione dell’Ucraina alla Nato è uno dei punti chiave dei colloqui, questo è il punto su cui le parti hanno avvicinato il più possibile le loro posizioni”.

La smilitarizzazione

Sulla questione della smilitarizzazione dell’Ucraina i negoziati tra Kiev e Mosca sono “da qualche parte a metà strada”. Lo ha detto il capo della delegazione dei negoziatori russi, Vladimir Medinsky, secondo quanto si legge sul sito della Tass.

“Quanto alla smilitarizzazione, direi cinquanta e cinquanta”, ha detto, sottolineando di non essere “autorizzato a divulgare alcun dettaglio delle trattative e non lo farò, né le cifre specifiche, né le argomentazioni delle parti negoziali”. Il consigliere di Vladimir Putin infine ha osservato che ci sono “sfumature relative alle garanzie di sicurezza che l’Ucraina riceve in aggiunta a quelle esistenti, in caso di rifiuto di aderire al blocco Nato“.