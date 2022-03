L'Ucraina: "Trattativa difficile ma c'è spazio per un compromesso"

globalist

15 Marzo 2022 - 21.48

Spazio per una trattativa non c’è. Oppure gli spazi sono molto limitati. Ma si tratta lo stesso, anche se si tratta sotto le bombe.

“Continueremo domani” i colloqui con la Russia. “E’ un processo negoziale molto difficile e scivoloso. Ci sono contraddizioni fondamentali. Ma c’è sicuramente spazio per un compromesso”. Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e negoziatore di Kiev. “Durante la pausa, si continuerà il lavoro in sottogruppi”, ha aggiunto.

“Proseguono i bombardamenti su Kiev, con obiettivi civili – comprese le aree residenziali – colpiti con crescente frequenza. Ma gli elementi di spicco delle forze russe non sono avanzati in modo apprezzabile sulla città”. Lo afferma il Pentagono negli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina.

“Riteniamo che le forze russe siano ancora a 15-20km a Nordovest e circa 20-30km a Est. Gli ucraini stanno ancora difendendo Kiev”, ha spiegato il Pentagono aggiungendo che “nel 20esimo giorno di guerra i russi sembrano aver fatto limitati, se non nessuno, progressi in merito al raggiungimento dei loro obiettivi”.