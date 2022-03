Il Gran Mufti dell'Ucraina ai mercenari siriani: "Non venite qui per ucciderci, è peccato"

globalist

15 Marzo 2022 - 23.15

Guerra in Ucraina, c’è il timore dei mercenari, Il Gran Mufti dell’Ucraina Said Ismagilov ha rivolto un appello ai mercenari siriani invitati dal presidente russo Vladimir Putin a combattere in Ucraina chiedendo loro di non farlo perché ”i musulmani fanno parte dell’Ucraina”. In un messaggio diffuso via Twitter, Ismagilov ha detto ”Putin vuole assumervi per portarvi in Ucraina“, ma ”non venite qui per ucciderci, non commettete un peccato. I musulmani fanno parte dell’Ucraina”.

Il religioso ha aggiunto che ”stiamo difendendo la nostra nazione. L’Ucraina non ha attaccato la Russia. La Russia ha attaccato l’Ucraina“.