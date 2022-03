Guerra in Ucraina, Kiev: "Fermare l'invasione della Russia prima che l'Europa sia in fiamme"

globalist

14 Marzo 2022 - 17.25

Guerra in Ucraina, la situazione è sempre in bilico. E infatti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cancellato il suo intervento al Consiglio d’Europa per “circostanze urgenti”.

Si è collegato in video invece il premier Denys Smihal: “È arrivato il momento di fermare questa invasione – ha detto – prima che l’Europa sia in fiamme. Il mondo ha finalmente aperto gli occhi” sulle vere intenzioni del presidente russo Vladimir Putin, le forze russe “si comportano come terroristi”.

Smihal ha inoltre denunciato che Mosca starebbe “mobilitando i residenti della Crimea per le forze armate russe, obbligando persone protette dalla Convenzione di Ginevra ad arruolarsi nelle forze armate di uno Stato nemico”.

L’Ucraina inoltre ha chiesto oggi l’espulsione immediata della Russia dal Consiglio d’Europa. La richiesta è stata avanzata dal primo ministro di Kiev Denis Smihal. Mosca è già stata sospesa dalla partecipazione dei principali organismi dell’istituzione paneuropea che ha sede a Strasburgo.