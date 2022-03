Ucraina: a Kherson gente in piazza contro l'occupazione russa e il tentativo di istituire una repubblica fantoccio

globalist

13 Marzo 2022 - 15.33

L’Ucraina non vuole l’invasione dei russi: gli abitanti della città portuale di Kherson, nel sud dell’Ucraina, sono scesi in piazza per protestare contro l’occupazione da parte delle forze russe e contro la ventilata organizzazione di un referendum fasullo per creare un’altra regione separatista, come quelle di Donetsk e Lugansk, e installare un’amministrazione fantoccio.

Le immagini mostrano la folla radunata in piazza della Libertà, nel centro di Kherson, che sventolano bandiere giallo-azzurre e inalberano cartelli con la scritta “Kherson è l’Ucraina”.

C’è da dire che in città è sceso in piazza anche un ridotto gruppo di persone per dare il benvenuto ai russi. A guidarli l’ex sindaco della città, il filo-russo.