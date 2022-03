Ucraina, il sindaco di Kiev dopo l'accerchiamento russo: "La capitale si prepara a difendersi"

globalist

12 Marzo 2022

La guerra in Ucraina passa in una fase delicata con l’assalto alla capitale: ”Mentre sono in corso i combattimenti alle porte di Kiev, la capitale si prepara a difendersi”. Lo ha scritto su Telegram il sindaco della capitale ucraina Vitalij Klychko, aggiungendo che ”continuiamo a rafforzare i posti di blocco e prepariamo riserve di prodotti, medicinali e beni di prima necessità”.

”E’ il terzo giorno – aggiunge Klychko – che la capitale aiuta la regione di Kiev nell’evacuazione dei residenti di Gostomel, Bucha Vorzel e Irpin. La città fornisce gli autobus. E i soccorritori di Kiev accolgono le persone alla stazione ferroviaria. Coloro che vogliono lasciare Kiev vengono inviati in treno nell’Ucraina occidentale”.