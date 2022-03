Crimini di guerra in Ucraina, von der Leyen: "Indagare per capire se ci sono responsabilità russe"

globalist

6 Marzo 2022 - 17.42

Guerra in Ucraina, non solo le testimonianze ma tantissimi video e foto dimostrano le stragi di civili. E la cosa non potrà passare in secondo piano. “Necessario indagare in Ucraina, per capire se la Russia stia commettendo crimini di guerra”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di una intervista alla Cnn. ”Penso che vada aperta una inchiesta chiara e forte per poter fare chiarezza”, ha detto von der Leyen.

”Non è solo una lotta tra Ucraina e Russia, è democrazia contro autocrazia. Ed è per questo che per noi è fondamentale poter sostenere l’Ucraina in ogni modo possibile”, ha aggiunto. Von der Leyen ha quindi affermato che l’Ue sta già attuando sanzioni “con straordinaria determinazione e velocità sotto la Russia”.