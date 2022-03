Ucraina, la Russia dichiara la tregua e apre ai corridoi umanitari

globalist

5 Marzo 2022 - 09.47

Guerra in Ucraina per la prima volta ci sono i corridoi umanitari. Il ministero della Difesa russo ha annunciato la tregua per aprire corridoi umanitari. Lo scrive Interfax.

Terzo round colloqui oggi o domani

Il terzo round di colloqui in Bielorussia tra Ucraina e Russia, inizialmente previsto all’inizio della prossima settimana, secondo entrambe le parti dovrebbe tenersi nel weekend, forse già oggi o al massimo

Ucraina, sindaco Mariupol: pronti a evacuazione civili

La città ucraina di Mariupol comincerà alle 9 ora locale, le 10 in Italia, l’evacuazione dei civili. Lo rende noto il sindaco dopo l’annuncio da parte russa della tregua nella città portuale per consentire corridoi umanitari. Le autorità municipali hanno inoltre indicato che l’evacuazione è prevista fino alle 14, le 15 in Italia, riferisce Sky News.