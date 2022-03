Il presidente ucraino Zelensky: "Se l'Ucraina sarà sconfitta la Russia attaccherà l'Europa dell'est"

globalist

3 Marzo 2022 - 17.31

Dal presidente ucraino Zelensky un disperato appello perché l’avanzata russa sia fermata e Usa e Ue comprendano che c’è un grosso pericolo.

Se l’Ucraina fosse sconfitta nel conflitto con la Russia, quest’ultima attaccherebbe il resto dell’Europa dell’Est, a cominciare dai Paesi baltici, per arrivare fino al “muro di Berlino”. Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha chiesto ai Paesi Occidentali di intensificare il loro sostegno.

“Se sparissimo, che Dio ci protegga, dopo ci sarebbero la Lettonia, la Lituania, l’Estonia eccetera… Fino al muro di Berlino, credetemi”, ha detto ai giornalisti Zelensky, invitando gli occidentali a “chiudere i cieli” ucraini ai russi o fornirgli degli aerei.

Il presidente ucraino ha anche affermato di voler negoziare direttamente con il suo omologo russo Vladimir Putin, “l’unico modo per fermare la guerra” tra Kiev e Mosca. “Devo parlare con Putin (…) perché è l’unico modo per fermare questa guerra”, ha dichiarato Zelensky durante una conferenza stampa, dicendosi “aperto” e “pronto ad affrontare tutte le questioni con Putin”.

La Russia risarcirà l’Ucraina per tutti i danni subiti durante la brutale guerra di Mosca. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video e ha sottolineato: “Ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città”.

Guerra un Ucraina, la resistenza all’invasione russa continua. “Qui non avrete pace, non avrete da mangiare, non avrete un momento di calma”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo messaggio diffuso alle prime ore di oggi, otto giorni dopo l’inizio dell’offensiva militare russa mentre si attendono nuovi colloqui tra le parti. Ci sarà solo, ha incalzato, una “resistenza tanto agguerrita che ricorderanno per sempre che non rinunceremo a ciò che è nostro”. Dall’inizio dell’invasione, ha rivendicato, l’Ucraina ha sventato i piani che il “nemico” preparava da anni.

Stando al presidente ucraino, sono morti circa 9.000 russi. Ieri la Difesa Ucraina parlava di 5.840 russi morti. Sempre ieri il ministero della Difesa russo ha fornito per la prima volta un bilancio ufficiale delle perdite dall’inizio dell’invasione, confermando un bollettino di 498 soldati russi caduti. Secondo Zelensky è basso il morale delle truppe russe e ogni giorno soldati russi vengono fatti prigionieri. “E

dicono solo una cosa – ha affermato – Non sanno perché sono qui”.