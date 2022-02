Zelensky: "Kiev sotto controllo, bloccato il tentativo russo di mettere a capo dell'Ucraina un loro burattino"

globalist

26 Febbraio 2022 - 12.33

Attacco russo all’Ucraina, gli uomini di Putin tentano la spallata finale per ottenere il controllo della capitale ucraina. Ma al momento i loro disegni sono falliti.

“Kiev e le città chiave intorno alla capitale sono controllate dal nostro esercito. Gli occupanti volevano bloccare il centro del nostro Stato e mettere i loro burattini qui, come a Donetsk. Abbiamo infranto il loro piano”. Lo ha precisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo messaggio pubblicato sul suo canale Telegram.

Gli scontri della notte

Il ministero dell’Interno ucraino ha avvertito i civili nella capitale Kiev che sono in corso combattimenti in strada.

In un post su Facebook, il ministero ha dichiarato: “Per le strade della nostra città sono in corso combattimenti attivi. Per favore, mantenete la calma e state il più attenti possibile!

Se siete in un rifugio, non lasciatelo ora. Se siete a casa, non avvicinatevi alle finestre, non andate sui balconi. Nascondetevi all’interno, ad esempio in bagno, e copritevi con qualcosa che prevenga lesioni da frammenti di proiettili. Se sentite le sirene, andate immediatamente nel riparo più vicino!”.

Le forze armate dell’Ucraina hanno comunicato di avere respinto un attacco dei russi a una base militare a Kiev. Anche il ministero della Difesa britannico ha confermato che da parte dell’Ucraina si sta opponendo “forte resistenza” all’attacco russo contro la capitale. Le truppe di Putin stanno mettendo in atto “molteplici tentativi” di stringere Kiev in una morsa, ma per ora senza un successo definitivo.

Zelensky compare ancora in un video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rifiutato l’offerta di aiuto degli Stati Uniti per lasciare l’Ucraina, affermano i media statunitensi. “La lotta è qui. Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio”, ha detto il presidente ucraino, secondo l’Associated Press.

Zelensky si è anche mostrato in un video girato a Kiev per smentire una serie di fake news come quella della sua fuga o dell’ordine dato all’esercito di deporre le armi e arrendersi. “Io sono qui, non deporremo le armi, difenderemo il nostro stato”