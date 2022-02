Ucraina, il Cremlino cambia tono: "Riconosciamo Zelensky come legittimo presidente"

globalist

25 Febbraio 2022 - 12.28

Guerra in Ucraina, a sorpresa è arrivata da Mosca una dichiarazione che potrebbe essere la premessa per la fine delle azioni militari e il ritorno alla diplomazia. La Russia continua a riconoscere Volodymyr Zelensky come legittimo presidente dell’Ucraina.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax, rispondendo alla domanda di un giornalista: “Sì, certo, Volodimir Zelensky è il presidente dell’Ucraina, sì”, ha detto Peskov.

Dichiarazione che, come detto, modifica la rotta rispetto alle bellicose dichiarazioni di Putin che sembrava puntare ad una occupazione del paese e all’installazione di un governo fantoccio.