Ucraina, Kiev accusa Mosca: "Cercano pretesti nelle repubbliche separatiste per giustificare l'invasione"

globalist

18 Febbraio 2022 - 21.18

Preroll

Ucraina e Russia, dopo le minacce di invasione è adesso l’ora della guerra psicologica con le due parti anche si accusano l’un l’altra di cercare la provocazione per avere la scusa di passare all’attacco.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Kiev si aspetta il coinvolgimento di Mosca in operazioni ‘messinscena’ nelle regioni separatiste dell’est dell’Ucraina per creare un pretesto per l’invasione. A dichiararlo è stato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale ucraino.

Middle placement Mobile

“Tutto questo è completamente falso”, ha poi aggiunto, riferendosi alle voci di un’offensiva pianificata da Kiev contro le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk. “Esiste il grande pericolo che rappresentanti della Federazione russa che sono lì provochino certe cose. Possono fare cose che non hanno nulla a che fare con i nostri militari”. “Non sappiamo esattamente cosa faranno”.

Dynamic 1

“Al momento non assistiamo ad un’invasione del nostro paese ma possiamo dire che provocazioni mirate da parte della Federazione russa sono possibili”.