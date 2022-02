Ucraina, le truppe russe in posizione d'attacco. Ma Putin...

globalist

14 Febbraio 2022 - 22.41

Ucraina e Russia, la tensione continua. Alcune truppe russe vicino al confine con l’Ucraina hanno iniziato a muoversi in “posizioni da attacco”. Lo riporta Cbs citando un funzionario americano, secondo il quale Mosca ha spostato parte dell’artiglieria a lungo raggio in posizione di tiro

Nessuna de-escalation

Gli Stati Uniti devono ancora ricevere una risposta dalla Russia ai documenti presentati settimane fa a Mosca. E’ quanto ha precisato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, aggiungendo che gli Stati Uniti “esamineranno attentamente” la risposta una volta ricevuta.

“Siamo pronti a impegnarci nella diplomazia, speriamo di impegnarci in buona fede, nel dialogo e nella diplomazia”, ma affinché ciò avvenga “richiederà che i russi rispondano” in questo stesso senso. Affinché ciò dia i suoi frutti, ciò dovrà avvenire anche in un contesto di de-escalation. E questo non è qualcosa che abbiamo visto fino ad oggi”, ha detto Price.

Putin non ha ancora scelto

Non crediamo che Putin abbia preso una decisione sull’invasione”, ma “sta facendo tutte le cose che ti aspetti che lui faccia per un’opzione militare”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, secondo cui l’invasione potrebbe scattare prima della fine delle Olimpiadi invernali, prevista il 20 febbraio, “forse anche questa settimana”.