Le politiche climatiche per risolvere il problema del cambiamento

27 Dicembre 2025 - 16.05 Culture

La lotta al cambiamento climatico potrebbe ricevere una spinta significativa grazie a un mix di sussidi per tasse sull’inquinamento ed energia pulita potrebbe ridurre decisamente le emissioni di gas serra che provocano il cambiamento climatico. Questo è quanto emerso dallo studio pubblicato su Nature Climate Change, condotto da un team di ricercatori e docenti dell’Università di Princeton e dell’Università della California di San Diego.

L’obiettivo della ricerca, tramite un’attenta analisi dei dati, è quello di capire come la progettazione delle politiche e la tempistica della politica possano influenzare la capacità del Paese di decarbonizzare il proprio sistema energetico.

Queste tipologie di soluzioni vengono attuate nella realtà, ma secondo questo studio la combinazione di queste politiche potrebbe essere simulata in modelli economici che sono al centro delle discussioni sulle politiche climatiche, analizzate anche recentemente nella Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi in Brasile dal 10 al 21 novembre.

I risultati evidenziano come incentivi finanziari possano stimolare una veloce adozione di tecnologie più pulite in un breve lasso di tempo, ma senza determinate politiche che puniscano gli inquinatori non sarà possibile fermare il cambiamento climatico.

Queste le dichiarazioni del coautore dello studio David Victor, Professore presso la School of Global Policy and Strategy e co-direttore della Deep Decarbonization Initiative (D2I) dell’UC San Diego: “Questo lavoro contribuisce a rendere i nostri modelli climatici più realistici su come si comportano effettivamente i governi. Per anni, i modelli ci hanno detto cosa è economicamente efficiente, ma non cosa è politicamente possibile. Il nostro obiettivo è colmare questo divario in modo che i decisori politici possano elaborare strategie che sopravvivano alla politica del mondo reale”.

I risultati dello studio evidenziano che incentivi e penalità possono agire in modo complementare, rendendo le politiche climatiche non solo economicamente efficienti, ma anche politicamente realizzabili.