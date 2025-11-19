Clima: l'agenda negazionista di Trump potrebbe causare 1,3 milioni di morti in più a livello globale

globalist Modifica articolo

19 Novembre 2025 - 17.12

ATF

L’agenda anticlimatica di Trump potrebbe causare 1,3 milioni di morti in più a livello globale, secondo un’analisi

Conseguenze dell’aumento delle emissioni legate alle politiche “America First” del presidente, che colpiranno soprattutto i paesi poveri e caldi



Nuovi progressi nella scienza ambientale stanno fornendo una comprensione dettagliata del costo umano dell’approccio dell’amministrazione Trump al clima.

Le temperature in aumento stanno già causando la morte di un numero enorme di persone. Un’analisi di ProPublica e The Guardian, che si basa su modellizzazioni sofisticate di ricercatori indipendenti, ha rilevato che l’agenda “America First” di Donald Trump, volta a espandere i combustibili fossili e a smantellare gli sforzi per ridurre le emissioni, aggiungerà sostanzialmente a quel bilancio, con la stragrande maggioranza delle morti che avverranno al di fuori degli Stati Uniti.

La maggior parte delle persone che si prevede moriranno a causa delle temperature in aumento nei prossimi decenni vive in paesi poveri e caldi in Africa e Asia meridionale, secondo ricerche recenti. Molti di questi paesi hanno emesso relativamente poca della inquinamento che causa la crisi climatica – e sono i meno preparati a far fronte al calore crescente.

L’analisi di ProPublica e The Guardian mostra che i gas serra extra rilasciati nel prossimo decennio come risultato delle politiche del presidente porteranno a fino a 1,3 milioni di morti in più legate alle temperature in tutto il mondo man mano che la Terra si riscalda negli 80 anni successivi al 2035. Il numero effettivo di persone che moriranno per il caldo sarà molto più alto, ma un pianeta in riscaldamento ridurrà anche le morti per freddo.

I leader della maggior parte dei paesi del mondo sono ora riuniti a una conferenza internazionale a Belém, in Brasile, per affrontare gli effetti crescenti della crisi climatica. L’assenza degli Stati Uniti, che rappresentano il 4% della popolazione mondiale ma hanno prodotto il 20% dei suoi gas serra, è stata notata in modo pointed dai partecipanti. Afghanistan, Myanmar e San Marino sono gli unici altri paesi che non hanno inviato una delegazione all’incontro, secondo un elenco provvisorio dei partecipanti.

I nostri calcoli utilizzano stime modellizzate delle emissioni aggiuntive che saranno rilasciate come risultato delle politiche di Trump, nonché una metrica sottoposta a peer review per ciò che è noto come il costo della mortalità del carbonio. Quella metrica, che si basa su scienza premiata con il Nobel che ha informato la politica federale per più di un decennio, prevede il numero di morti legate alle temperature da emissioni aggiuntive. La stima riflette le morti per cause legate al caldo, come colpi di calore e l’aggravamento di malattie esistenti, meno le vite salvate dalla ridotta esposizione al freddo. Non include il numero massiccio di morti previste dagli effetti più ampi della crisi climatica, come siccità, inondazioni, guerre, malattie trasmesse da vettori, uragani, incendi boschivi e ridotti rendimenti agricoli.

I numeri, per quanto grandi, sono solo una frazione delle stimate 83 milioni di morti legate alle temperature che potrebbero derivare da tutte le emissioni causate dall’uomo nello stesso periodo se l’inquinamento che riscalda il clima non viene limitato. Ma parlano del costo umano di priorizzare gli interessi aziendali degli Stati Uniti rispetto alle vite delle persone in tutto il globo.

“Il puro numero è terrificante”, ha detto Ife Kilimanjaro, direttrice esecutiva della non profit US Climate Action Network, che lavora con gruppi in tutto il mondo per combattere la crisi climatica.

“Ma per noi sono più che numeri”, ha aggiunto. “Queste sono persone con vite, famiglie, speranze e sogni. Sono persone come noi, anche se vivono in una parte diversa del mondo.”

L’amministrazione Trump, talvolta con l’aiuto dei repubblicani del Congresso, ha drammaticamente ostacolato gli sforzi per limitare la crisi climatica – tagliando crediti d’imposta per l’elettricità pulita, i carburanti, i veicoli e la manifattura, allentando lestrizioni sulle emissioni delle centrali a carbone e rendendo più facile trivellare su terreni federali, per citarne solo alcuni degli iniziative climatiche recentemente invertite.

“Prima di Trump, avevamo la politica climatica più ambiziosa che gli Stati Uniti abbiano mai ideato – il nostro miglior sforzo fino ad oggi per affrontare questo problema crescente”, ha detto Marshall Burke, economista alla Doerr School of Sustainability della Stanford University.

“Quando ribaltiamo queste cose, sta fondamentalmente influenzando i danni che vedremo in tutto il mondo”, ha detto Burke.

Rispondendo a domande sulle inversioni e sulle loro conseguenze previste, la portavoce della Casa Bianca Taylor Rogers ha attaccato ciò che ha definito “Truffa dell’Energia Verde”. “L’America non compra ancora le false affermazioni climatiche della sinistra”, ha scritto, senza affrontare specificamente la previsione di morti legate al caldo.

La scoperta che i combustibili fossili stavano causando il riscaldamento del mondo ha raggiunto la Casa Bianca almeno 60 anni fa, quando i consiglieri di Lyndon Johnson hanno avvertito che le emissioni fuori controllo avrebbero portato precisamente agli eventi estremi e al rapido riscaldamento che il pianeta sta subendo oggi. Decine di scienziati hanno denunciato l’atteggiamento dell’amministrazione verso il clima, notando che ci sono prove schiaccianti che la crisi climatica causata dall’uomo sta già causando danni che peggioreranno solo.

Quando il caldo diventa letale

Le persone più propense a morire per le temperature in aumento sono quelle già sproporzionatamente vulnerabili al caldo estremo: i lavoratori che faticano all’aperto, gli anziani, i molto giovani che perdono liquidi particolarmente in fretta, le persone con disabilità e malattie e quelle che mancano di aria condizionata e alloggi stabili.

Le temperature estremamente alte uccidono sovraccaricando la capacità del corpo di raffreddarsi. La sudorazione spesso cessa. L’incoscienza, il fallimento degli organi e la morte seguono. Le temperature in aumento esacerbano anche condizioni di salute esistenti, innescando infarti, ictus e problemi respiratori che accelerano la morte.

Negli ultimi anni, la crisi climatica ha causato un aumento del numero di morti per esposizione al caldo in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, le morti legate al caldo sono aumentate di più del 50% dal 2000, secondo uno studio recente della Yale School of Public Health.

Centinaia di persone sono morte nel nord-ovest del Pacifico nel 2021, quando un sistema di alta pressione ha intrappolato aria calda sopra parti della zona causando temperature ben sopra i 100°F (37,7°C). Molte delle vittime più anziane sono state trovate sole nelle loro case, senza aria condizionata o ventilatori. Un lavoratore agricolo è crollato in un campo, un altro in una nursery. Una 65enne ha esalato l’ultimo respiro nella sua auto parcheggiata, essenzialmente cotta dal sole. Un team di scienziati climatici ha rilevato che l’ondata di caldo sarebbe stata virtualmente impossibile senza il cambiamento climatico indotto dall’uomo.

Tuttavia, quando si considerano insieme le morti per caldo e per freddo, il numero totale di morti legate alle temperature potrebbe non sembrare catastrofico immediatamente. Man mano che il pianeta si riscalda nei prossimi decenni, il declino globale delle morti per freddo potrebbe quasi interamente compensare le morti per caldo. Ma nella seconda metà del secolo, molto dopo che Trump avrà lasciato l’ufficio, il numero di morti legate al caldo si prevede supererà di gran lunga la riduzione delle morti per freddo.

Mentre gli Stati Uniti hanno emesso più inquinamento che riscalda il clima di qualsiasi altro paese, quando si considerano insieme le morti per caldo e per freddo, si prevede che subiranno solo fino all’1% delle morti legate alle temperature in tutto il mondo causate dalle emissioni di carbonio aggiuntive, secondo un working paper di R Daniel Bressler, assistente professore di economia alla Bentley University che ha sviluppato il concetto di costo della mortalità del carbonio.

Alcuni dei paesi più poveri del mondo faticheranno quasi certamente ad adattarsi. Niger e Somalia – le cui emissioni sono eclissate da quelle degli Stati Uniti – sono proiettate ad avere i tassi di mortalità pro capite più alti al mondo per le temperature in aumento, ha rilevato Bressler. L’India si prevede subirà più morti legate alle temperature di qualsiasi altro paese. Il Pakistan, che ha solo il 3% della popolazione mondiale, si prevede avrà tra il 6% e il 7% delle morti legate alle temperature del mondo, a seconda della sua capacità di adattarsi agli effetti del caldo.

“Membri della mia comunità moriranno”, ha detto Ayisha Siddiqa, attivista climatica con base a Los Angeles la cui famiglia continua a vivere nel suo Pakistan natale.

Siddiqa, che ha co-fondato il gruppo ambientale Future Generations Tribunal, ha ricordato l’effetto del caldo sulla sua famiglia nel 2022, quando le temperature in Pakistan e India sono salite sopra i 120°F (48°C). Come la maggior parte delle persone nella regione, i Siddiqa non hanno aria condizionata. Suo padre, ha detto, ha perso conoscenza e ha dovuto essere ricoverato durante l’ondata di caldo mortale.

“È inspiegabile”, ha detto del caldo. “È come se l’intera aria intorno a te si incolli al tuo corpo e non riesci a respirare.”

Progressi invertiti

In questo periodo l’anno scorso, gli Stati Uniti erano sulla buona strada per ridurre drasticamente le sue emissioni.

Sotto Joe Biden, la nazione ha fatto investimenti storici per allontanarsi dai combustibili fossili, il principale motore della crisi climatica, e per sfruttare l’energia dal vento e dal sole. Centinaia di miliardi di dollari stavano essendo diretti verso la riduzione delle emissioni attraverso una varietà di iniziative, come mettere più veicoli elettrici sulle strade e rendere gli edifici per uffici e le case più efficienti energeticamente.

Biden ha anche invertito la decisione del primo mandato di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi, l’accordo internazionale raggiunto un decennio fa in cui i paesi si sono impegnati a lavorare insieme per limitare il riscaldamento globale.

Ma non appena è tornato alla Casa Bianca, Trump ha iniziato a disfare tutto. Nel suo primo giorno, davanti a una folla di sostenitori acclamanti con cappelli Maga, ha autorizzato gli Stati Uniti a ritirarsi nuovamente dall’accordo di Parigi, che aveva precedentemente definito una “truffa”. Solo 10 giorni prima, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale aveva dichiarato il 2024 l’anno più caldo di sempre.

Nei successivi 100 giorni, Trump ha avviato più sforzi per ribaltare le politiche climatiche di quanti ne avesse nel suo intero mandato precedente.

A marzo, la sua Agenzia per la Protezione Ambientale ha celebrato la “più grande azione deregolatoria nella storia degli Stati Uniti”, annunciando una serie di azioni volte a invertire gli sforzi del suo predecessore per frenare la crisi climatica. Tra queste c’erano regolamenti che limitano le emissioni da auto e camion, limitano l’inquinamento atmosferico dalle operazioni di petrolio e gas e richiedono alle centrali di catturare le emissioni di gas serra che riscaldano il pianeta.

Poi è arrivata la “grande bella legge”, il soprannome di Trump per il mega-progetto di legge sulla politica interna che ha firmato a luglio. L’atto ha tagliato gli incentivi fiscali per l’energia solare ed eolica e i veicoli elettrici, rende più facile e economico trivellare o estrarre su terreni federali, inverte gli sforzi per tagliare le emissioni di metano, un altro gas serra, e aumenta il sostegno governativo al carbone.

Calcolare le vite perse

Per comprendere le conseguenze di queste mosse, ProPublica e The Guardian hanno utilizzato i risultati della modellizzazione del Rhodium Group, una società di ricerca indipendente e non partigiana che ha analizzato i cambiamenti di politica di quest’anno. Il gruppo ha elaborato una stima alta, bassa e media della quantità di emissioni aggiuntive previste da essere rilasciate nei prossimi 10 anni come risultato dei ribaltamenti annunciati dall’EPA a marzo e della legge approvata quest’estate. (La modellizzazione riflette anche cambiamenti nelle forze di mercato e altri fattori.)

Per il nostro calcolo, il punto di partenza è stato il numero medio del Rhodium Group: 5,7 miliardi di tonnellate metriche di carbonio entro il 2035. Utilizzare le altre stime della società porterebbe a tra 571.000 e quasi 2,2 milioni di morti extra legate alle temperature dovute ai cambiamenti di politica di Trump. Il Repeat Project guidato dalla Princeton University ha condotto un’analisi simile e ha elaborato 6,9 miliardi di tonnellate metriche, che porterebbe a ancora più morti previste.

Per tradurre quelle emissioni in morti, ProPublica e The Guardian si sono rivolti al campo dell’economia climatica, che collega le emissioni generate dall’uomo a costi economici misurabili. Un modello che calcola ciò che è noto come il costo sociale del carbonio dal premio Nobel William Nordhaus è stato utilizzato nella politica federale dal 2009, guidando tutto, dai requisiti imposti dalla Securities and Exchange Commission alle regolamentazioni dell’EPA.

Mentre Nordhaus ha stimato il ampio costo economico della crisi climatica, Bressler, il professore della Bentley University, ha usato il suo modello per concentrarsi solo sulle morti legate alle temperature. Basandosi anche su ricerche di sanità pubblica, Bressler ha stimato la quantità di carbonio prevista per causare una morte in 80 anni: 4.434 tonnellate metriche. La cifra è equivalente alle emissioni lifetime medie di 3,5 americani o 146,2 nigeriani. Utilizzando la stessa stima, Bressler ha anche calcolato quante morti sono previste nel corso di 80 anni da ogni tonnellata metrica aggiuntiva di carbonio rilasciata nell’atmosfera. Ha pubblicato i suoi risultati su Nature Communications nel 2021.

In risposta a domande per questo articolo, l’EPA, che recentemente ha smesso di considerare il costo sociale del carbonio su indicazione di Trump, ha respinto l’analisi scientifica di Bressler. L’agenzia l’ha definita “un esercizio di posturing morale, non scienza rigorosa” e ha detto che il calcolo delle morti per tonnellata metrica di carbonio è “basato su estrapolazioni non validate” e ignora “le incertezze drammatiche che dominano le proiezioni climatiche a lungo termine”.

Gli scienziati climatici, tuttavia, hanno detto che il costo della mortalità del carbonio è una metrica valida. I revisori peer per la ricerca pubblicata di Bressler hanno descritto il suo articolo come “prezioso e intuitivo” e rilevante per la progettazione di politiche. Dopo aver pubblicato lo studio, Bressler è stato economista climatico staff al consiglio dei consiglieri economici della Casa Bianca dal 2021 al 2022.

Altri hanno enfatizzato che, poiché il modello di Bressler si concentra in modo ristretto sugli effetti diretti della temperatura, le stime che genera sono vastamente inferiori al bilancio totale di morti dall’emergenza climatica. Non cattura nemmeno gli effetti seri ma non letali del caldo estremo, come la ridotta produttività e l’aumentata miseria.

Bressler riconosce che il suo lavoro produce stime e il numero vero di morti aggiuntive dovute alle emissioni di gas serra dipenderà da diversi fattori inconoscibili, inclusa la rapidità con cui le persone si adattano alle temperature mutevoli e le forze di mercato. Criticamente, futuri presidenti e altri paesi potrebbero anche sconvolgere le previsioni prendendo nuovi passi per ridurre le emissioni.

L’articolo del 2021 di Bressler ha anticipato molteplici futuri per il pianeta. Sotto ciò che chiama lo scenario “pessimistico”, le emissioni globali non si stabilizzerebbero fino alla fine del secolo. È sotto questo scenario che Bressler ha stimato che, entro il 2100, la crisi climatica avrà causato 83 milioni di persone a morire di morti legate alle temperature in tutto il mondo. Questo è lo scenario che porterebbe a 1,3 milioni di morti entro il 2115 dalle emissioni aggiuntive rilasciate nei prossimi 10 anni come risultato delle politiche di Trump.

Se le emissioni globali dovessero scendere a quasi zero entro il 2050, il bilancio previsto dalle morti legate alle temperature cadrebbe a 9 milioni entro il 2100. Anche allora, i cambiamenti di politica di Trump quest’anno da soli porterebbero ancora a 613.000 morti aggiuntive.

Gli esperti concordano che, mentre entrambi gli scenari delineati da Bressler sono possibili, la quantità più probabile di emissioni cadrà tra questi due estremi. Tuttavia, Bressler ha detto, le proiezioni sottolineano ciò che è in gioco.

“Se fai cose che aggiungono emissioni, causi morti”, ha detto. “Se fai cose che riducono emissioni, salvi vite.”