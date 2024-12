Le tribù native chiedono a Biden a proteggere le terre sacre dalle trivelle e dagli scempi di Trump

globalist Modifica articolo

Nascosto tra un vasto mare di pini innevati nella California settentrionale si trova Sáttítla, un raro vulcano di mezzo milione di anni. Migliaia di anni fa, le sue colate hanno creato montagne cristalline di ossidiana e fasce grigie di pomice che, viste dall’alto, sembrano ondulazioni di caramello.

“Quando sei lì, ti sembra davvero di essere in un altro mondo, sulla luna o persino su un altro pianeta,” ha detto Brandi McDaniels, membro della tribù Pit River della California settentrionale, le cui terre ancestrali comprendono quest’area. “Brilla e scintilla – nero intenso, ma lucente come diamanti.”

Per anni, la tribù Pit River e i gruppi ambientalisti hanno cercato di proteggere questo paesaggio nelle estremità più settentrionali della California, combattendo contro lo sviluppo geotermico, le grandi imprese di disboscamento, il bracconaggio e altre minacce. Ora stanno sollecitando con urgenza l’amministrazione Biden a designarlo come nuovo monumento nazionale per proteggerlo da futuri sviluppi estrattivi.

“Lottiamo per questa terra da decenni,” ha affermato McDaniels. “Non vogliamo che i nostri figli e nipoti debbano continuare a combattere per proteggere le loro terre sacre. Vogliamo che questo luogo sia uno spazio di guarigione, per davvero superare i traumi storici.”

La tribù Pit River sta facendo pressione per ottenere una co-gestione tribale di questa regione, con l’intento di collaborare con la comunità più ampia per preservare il paesaggio e i siti culturali importanti per le tribù Pit River e Modoc.

L’area si estende su tre foreste nazionali di proprietà federale nella California settentrionale e sovrasta acquiferi vulcanici che immagazzinano una quantità d’acqua pari a quella dei 200 maggiori bacini di superficie della California messi insieme.

“È uno dei paesaggi più straordinari e insoliti degli Stati Uniti,” ha detto McDaniels, che è cresciuta esplorando la regione e raccogliendo piante medicinali e commestibili. Qui si svolge il racconto della creazione della tribù Pit River, ha spiegato, aggiungendo che è difficile trasmettere a chi non l’ha mai visitato quanto sia unico e straordinario questo luogo.

L’area ospita oltre 450 specie vegetali autoctone, 19 delle quali rare o in pericolo, incluso il pino bianco (whitebark pine). È anche parte dell’habitat di specie minacciate come il gufo maculato settentrionale, la martora della Sierra e il pescatore del Pacifico. In estate, chiazze di colorati fiori selvatici dipingono la regione di colori vivaci. In inverno, la neve ricopre l’area, rendendo gran parte di essa inaccessibile ai veicoli.

La tribù Pit River fa parte di una coalizione di tribù e gruppi ambientalisti che chiede a Joe Biden di designare tre monumenti nazionali in California – Sáttítla a nord, e Kw’tsán e Chuckwalla nel sud – prima che Donald Trump entri in carica il 20 gennaio. Queste designazioni proteggerebbero circa un milione di acri in California da sviluppo, estrazione mineraria e trivellazioni petrolifere e di gas.

La tribù indiana Fort Yuma Quechan, che sta sostenendo l’iniziativa per designare Kw’tsán, una zona di 390.000 acri nell’angolo sud-orientale dello stato, al confine con il Messico, ha dichiarato che le protezioni sono urgentemente necessarie per contrastare i tentativi di estrarre oro in aree culturalmente ed ecologicamente importanti. Nel frattempo, i sostenitori di Chuckwalla stanno lavorando per proteggere una regione che include le terre ancestrali dei popoli Iviatim, Nüwü, Pipa Aha Macav, Kwatsáan e Maara’yam, e che costituisce un habitat cruciale per oltre 20 specie minacciate, in pericolo o sensibili.

La Casa Bianca di Biden aveva fissato l’obiettivo di conservare il 30% delle terre e delle acque statunitensi entro il 2030, come parte del piano America the Beautiful. Finora, l’amministrazione ha posto sotto qualche forma di protezione 46 milioni di acri – un’area leggermente più grande della Florida – aumentando la percentuale totale di terre protette dal 12% quando Biden ha assunto l’incarico al 13%. “Dichiarare questo monumento è perfettamente in linea con il piano [America the Beautiful] di Biden,” ha detto McDaniels. “Non ci sono davvero buone ragioni per non farlo.”

Trump, nel frattempo, aveva minacciato di aprire le terre pubbliche allo sfruttamento e allo sviluppo e di accelerare la spinta a “trivella, trivella, trivella”. Il suo candidato alla guida del Dipartimento degli Interni, il governatore del Dakota del Nord Doug Burgum, ha promesso ai leader del settore petrolifero che l’amministrazione avrebbe “fermato l’attacco ostile contro tutta l’energia americana” fin dal “primo giorno”.

Creare monumenti nazionali sotto l’Antiquities Act del 1906 è uno dei pochi modi con cui Biden può contrastare l’agenda estrattiva del suo successore – anche se non è un meccanismo infallibile. Durante il suo primo mandato, Trump prese l’inedita decisione di ridurre le dimensioni dei monumenti nazionali – tagliando dell’85% il monumento di Bears Ears nello Utah e della metà il monumento di Grand Staircase-Escalante. Biden in seguito ha ripristinato i monumenti.

In ottobre, più di 160 scienziati hanno firmato una lettera chiedendo a Biden di designare Sáttítla, scrivendo che “proteggere questo tesoro idrologico è un fattore essenziale per la resilienza a lungo termine della California ai cambiamenti climatici”. I senatori californiani Alex Padilla e Laphonza Butler, insieme alla rappresentante e senatrice eletta Ada…