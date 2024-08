Il fisico collega gli anticicloni africani ai cambiamenti climatici ma il Tg1 taglia la risposta

Powered by

29 Agosto 2024 - 19.47

ATF

La destra e la scienza non sono mai andati d’accordo. Perché la scienza smonta le bufale e non concede più la libertà di inquinare o depredare il territorio. Per questo vietato parlare di cambiamenti climatici o di distruzione del territorio.

«Ancora censura dal Tg1, presenteremo un’interrogazione parlamentare in vigilanza Rai dopo le dichiarazioni del fisico del clima Antonello Pasini che ha denunciato il taglio di una sua risposta in cui collegava la presenza persistente degli anticicloni africani, al cambiamento climatico nel Mediterraneo. Questo è diventato il servizio pubblico? Questo è il modo con cui la direzione della principale fonte di informazione Rai si presenta all’appuntamento della riforma della Tv pubblica?».

Così in una nota i componenti democratici della Commissione bicamerale di vigilanza Rai.