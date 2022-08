La California segue l'Ue: dal 2035 stop ai motori a combustione interna

globalist

26 Agosto 2022 - 09.40

Anche la California si accoda a quanto già sancito dall’Unione Europea in merito ai veicoli dotati di motore a combustione interna. L’ente regolatore delle emissioni ha approvato regole più severe che porteranno al bando della vendita di nuove vetture “tradizionali” entro il 2035, fissando tappe intermedie per raggiungere l’obiettivo di vetture a emissioni zero.

Il progetto appare ancora più ambizioso e significativo se si considera che la California rappresenta il maggiore mercato automobilistico degli Usa e perché di solito le scelte dello Stato sono poi seguite da altri.

Partendo dai modelli 2026, il 35% delle nuove vetture dovranno essere a zero emissioni di combustibili fossili. Una quota che aumenterà ogni anno e che si prevede arrivi al 51% nel 2028, al 68% nel 2030 e al 100% nel 2035. La crisi climatica è risolvibile “se assumiamo le misure necessarie per arginare l’inquinamento”, ha spiegato il governatore Gavin Newsom, tra i papabili per la corsa alla Casa Bianca.