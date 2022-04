L'Oms: "L'inquinamento atmosferico è la più grande minaccia per l'umanità"

globalist

3 Aprile 2022 - 17.03

Per la Giornata Mondiale della Salute, che coincide con il giorno in cui l’Oms commemora l’anniversario della sua fondazione, il 7 aprile 1948, ha scelto il tema “Il nostro pianeta, la nostra salute”, proprio perché salute e ambiente sono due concetti inseparabili. E ricorda che la crisi climatica è la “più grande minaccia sanitaria dell’umanità”.

Un messaggio che non lascia margini: l’inquinamento atmosferico uccide 13 persone ogni minuto a causa di tumore ai polmoni, malattie cardiache e ictus; e ogni anno, nel mondo, sono oltre 13 milioni i decessi dovuti a cause ambientali che si potrebbero evitare.

Nove persone su dieci, ricorda l’Oms nel suo sito, respirano aria inquinata e 3,6 miliardi di persone non hanno servizi igienici sicuri a livello globale, mentre 2 miliardi non dispongono di acqua potabile sicura a causa di falde acquifere inquinate. L’aumento delle temperature e le inondazioni causate dai cambiamenti climatici metteranno altri 2 miliardi di persone a rischio di infezione da dengue.

Ai fattori di rischio modificabili di natura ambientale sono imputabili anche 2,6 milioni di morti ogni anno per malattie cardiovascolari, 1,5 milioni per infezioni del tratto respiratorio inferiore, 1,4 milioni per cancro.A questi si aggiunge il fatto che più del 40% dei decessi per malaria e circa il 94% di quelle per malattie diarroiche, due tra i principali killer al mondo, “potrebbero essere prevenuti con una politica ambientale adeguata”.