Greta Thunberg: "I leader si comportano come se tutto fosse a posto ma non è così"

22 Dicembre 2021

Greta Thunberg, la giovane ambientalista che ha lanciato di “Fridays for future”, in un’intervista all’agenzia Dpa ha fatto il bilancio dell’azione del 2021, sottolineando appunto il fatto di non essere riusciti a raggiungere l’effettiva presa di coscienza globale dell’emergenza climatica, e le prospettive per il 2022.

Resta quindi una ferita aperta il fatto che a Glasgow non si sia raggiunto un accordo sufficientemente stringente sul clima è un fallimento che “ricade su tutti noi in generale, sui media, sui leader mondiali che avevano una piattaforma e non ne hanno comunicato l’urgenza. Loro invece ancora si comportano come se tutto fosse a posto ed invece non lo è”.

Parlando delle azioni per il prossimo anno, Greta ha sottolineato che “ancora non sappiamo, uno dei punti di forza del movimento è la spontaneità, ci adattiamo a quello che succede”. “Faremo qualcosa per la conferenza dell’Onu Stoccolma+50”, aggiunge, sottolineando che con la nuova ondata di Covid non sa se ci sarà la possibilità nei prossimi mesi di grandi manifestazioni.