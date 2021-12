Il ministro Cingolani: "Anche internet inquina, inviate meno foto e mail inutili"

globalist

14 Dicembre 2021

Anche Internet inquina: il peso del digitale sull’ambiente diventa un tema sempre più pressante, come ha osservato Roberto Cingolani.

Se internet fosse un Paese, sarebbe quarto nel mondo per emissioni di Co2 dopo Cina, Stati Uniti e India. In un appello agli studenti, il ministro della Transizione ecologica ha auspicato un minore utilizzo dei social: “Inquinano troppo, quando mandate inutili fotografie pensate al costo ambientale che hanno”.

Come riporta il Corriere della Sera, Cingolani ha parlato in videoconferenza recapitando il suo messaggio a circa 17mila studenti di scuole medie e licei. “Quello che fate vi sembra gratis perché in realtà il prodotto siete voi. Tutte le tecnologie, se non sono utilizzate con sobrietà, possono diventare deleterie”.

I social “consumano più degli aerei”

Per dare una cifra e un termine di confronto, il ministro paragone il costo climatico del traffico aereo con quello del web: il primo produce il 2% delle emissioni di anidride carbonica a livello globale, mentre il secondo il doppio (4%), di cui metà viene dall’uso dei social network.

Aiutare il clima partendo dal web

Rispondendo alle domande degli studenti, Cingolani ha ribadito le azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per contribuire alla salvaguardia del pianeta. Oltre all’uso di mezzi pubblici e “green” come le bici, alla lotta allo spreco di cibo e ai rifiuti, il ministro ha sottolineato l’importanza capillare dell’utilizzo di internet. Sul reale impatto ambientale di quest’ultimo esistono soltanto stime, che risultano però già preoccupanti: “Una foto da un megabyte equivale a lasciare accesa una lampadina per 33 minuti”.