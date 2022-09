Medvedev risponde a Von der Leyen: "Tetto al prezzo massimo? Non vi manderemo più il gas"

globalist

2 Settembre 2022 - 14.17

Dmitry Medvedev ha risposto a Ursula Von der Leyen, che ha chiesto a gran voce l’introduzione di un tetto al prezzo del gas importato dalla Russia verso l’Europa. Il gas russo “non ci sarà in Europa se l’Ue deciderà di introdurre un price cap. Sarà come con il petrolio. Semplicemente non ci sarà gas russo in Europa”, ha avvertito Medvedev.

