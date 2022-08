Il gas tocca quota 312 euro: cosa prevede il decreto del governo contro il caro energia

globalist

25 Agosto 2022 - 09.21

Il prezzo del gas in Europa ha toccato un nuovo record, arrivando a quota 302 euro, prima di scendere a quota 299,75. Tensione fin dai primi scambi ad Amsterdam per il future sul gas naturale. Intanto il governo ha pronto un decreto per mitigare gli effetti del caro energia.

Taglio dei consumi energetici del 20% e decarbonizzazione dei processi produttivi: è quanto prevede un nuovo decreto del governo uscente per contrastare il caro-energia firmato dal ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Lo anticipa il Sole 24 Ore. In sostanza – si spiega sul quotidiano economico – le aziende potranno accedere ad un nuovo contratto di sviluppo (una dote di 3,4 miliardi) con progetti da finanziare i cui obiettivi sono appunto la riduzione dei consumi, l’efficientamento e la riduzione della dipendenza dal gas russo. La mossa `anti-sprechi´ arriva con l’applicazione del temporary framework europeo.