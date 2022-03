La durata dei nostri pneumatici: consigli su come allungare la vita delle gomme

globalist

30 Marzo 2022 - 11.57

Preroll

Le ruote dei nostri mezzi a due o quattro ruote, si sa, sono importanti, essendo ciò che è a stretto contatto con la strada. Per far sì che la nostra guida sia non solo sicura, ma anche piacevole, c’è bisogno di eseguire controlli e manutenzione periodici. La durata dei nostri pneumatici è strettamente collegata ai chilometri che percorriamo: in linea generale, dunque, una vettura che avrà percorso più tragitto rispetto ad un’altra avrà di conseguenza una durata media degli pneumatici più corta. Nella realtà, però, non è sempre così: ci sono infatti anche altri fattori che possono entrare in gioco e determinare quando avremo bisogno di cambiarle. In primo luogo, dovremo fare attenzione a cosa decidiamo di acquistare: resistenza e consumi delle ruote, infatti, sono già da principio assicurati dall’acquisto di una buona marca. Per questo vi consigliamo di affidarvi ad un rivenditore di comprovata qualità e sicurezza che vi permetta un’ampia scelta di prodotti, così da soddisfare le vostre necessità, come ad esempio ​​Gomme Planet. Ma vediamo nel dettaglio alcuni consigli pratici.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Controllare la pressione

Middle placement Mobile

Sembra banale, ma la piccola accortezza di controllare la pressione può a lungo andare migliorare la durata degli pneumatici auto, poiché è destinata a diminuire gradualmente nel tempo. Sarebbe bene controllarla all’incirca una volta al mese, o comunque prima di ogni viaggio lungo che intraprendiamo, come ad esempio una vacanza. Bastano cinque minuti per un controllo e in questo modo eviteremo anche di consumare più carburante e di surriscaldare la gomma.

Dynamic 1

Il giusto stile di guida

Vi consigliamo inoltre di considerare il giusto stile di guida. È importante utilizzare un tipo di guida ponderata, evitando dunque frenate brusche, accelerate improvvise o curve a tutta velocità. Prediligiamo velocità ed andamento dolce e ridurremo lo stress a cui sono sottoposti i nostri pneumatici. Se possibile, inoltre, cerchiamo di evitare le buche, che possono compromettere anche i cerchi e le sospensioni, e i bordi del marciapiede, che possono graffiarle o bucarle.

Dynamic 2

Evitare stop prolungati

Gli stop prolungati non fanno bene alle vostre gomme: se avete necessità di lasciare ferma la vostra autovettura per lunghi periodi, come capita ad esempio per le auto d’epoca, sarebbe meglio parcheggiarla all’ombra, al riparo dagli agenti atmosferici.

Dynamic 3

Ultimi consigli

Per quanto riguarda la durata degli pneumatici invernali vi ricordiamo di controllarne spesso lo stato di usura, dato che in condizioni climatiche avverse è importante che le gomme siano in ottimo stato. Il rischio di aquaplaning potrebbe altrimenti aumentare quando le strade sono bagnate. Se siete indecisi fra l’acquisto di pneumatici invernali e pneumatici 4 stagioni, vi ricordiamo che questi ultimi vengono scelti da alcuni automobilisti come alternativa alle gomme estive ed invernali, in modo da poterle sfruttare tutto l’anno senza doverle cambiare. È però importante sottolineare un aspetto fondamentale per quanto riguarda la durata degli pneumatici 4 stagioni: bisogna infatti sapere che questi si consumano in genere più velocemente rispetto alle altre tipologie. La loro durata media è di circa 30-35 mila chilometri, una volta superati i quali devono dunque essere sostituiti per garantire la sicurezza alla guida, soprattutto d’inverno. Di contro, possono essere consigliati a quegli automobilisti che percorrono al massimo 10-15 mila chilometri all’anno, ad esempio per il classico tragitto casa-lavoro.