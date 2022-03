Bielorussia, Lukashenko dopo l'incontro con Putin: "Le sanzioni occidentali un'opportunità"

globalist

11 Marzo 2022 - 12.51

Preroll

Il presidente della Bielorussia Alexandr Lukashenko ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, e ha definito le sanzioni occidentali come “un momento di opportunità”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In realtà, il quadro che sta emergendo per quanto concerne l’economia russa non sembra roseo. L’agenzia di rating Fitch, infatti, ha declassato ulteriormente i titoli della Russia in “spazzatura” e ha avvertito che Mosca rischia di andare presto in default. Fitch ha posizionato la Russia quasi in fondo alla sua classifica, pochi giorni dopo averla declassata dallo stato di investimento.