Uscita della Russia da Swift: Draghi sente Zelensky e si dice favorevole

26 Febbraio 2022 - 11.29

Guerra in Ucraina, le sanzioni economiche si fanno strada. “Questo è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia”. A scriverlo è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo di aver avuto un colloquio con il premier draghi. “Il presidente del Consiglio Mario Draghi – prosegue – in una conversazione telefonica ha sostenuto l’uscita della Russia da Swift e la fornitura di assistenza alla difesa”. E conclude con un appello: “L’Ucraina deve entrare a far parte dell’Ue”.

Soddisfatto Enrico Letta

“Bene. Molto bene”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, commenta su twitter il messaggio del presidente ucraino Zelensky che, riportando una telefonata con il premier Draghi, ha annunciato il sostegno italiano all’uscita della Russia da Swift.

Il colloquio tra Zelensky e Ursula Von der Leyen

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. In un tweet, Zelensky ha affermato di avere discusso dell’assistenza Ue all’ucraina. “L’ucraina sta combattendo l’invasore con le armi in mano, difendendo la sua libertà e il futuro europeo. Ho discusso con (Ursula) Von der Leyen un’assistenza efficace al nostro paese in questa lotta eroica. Credo che l’Ue scelga anche l’ucraina“, ha affermato Zelensky su Twitter.