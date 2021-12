Quanto il Covid ci ha resi più poveri (soprattutto al Nord): tutti i dati sulla condizione economica nel 2020

globalist

3 Dicembre 2021

Il Covid ha stravolto la vita delle persone, e con esse anche il lavoro e il reddito. La situazione fotografata dal Censis riporta come la povertà abbia colpito principalmente l’area più produttiva del Paese, il Nord, a causa delle continue chiusure e del fallimento di molte imprese.

“Nel 2020 – si legge nel Report – 2 milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevante rispetto al 2010, quando erano 980.000: +104,8%. L’aumento è sostenuto soprattutto al Nord (+131,4%), rispetto alle aree del Centro (+67,6%) e del Sud (+93,8%)”.

“Tra le famiglie cadute in povertà assoluta durante il primo anno di pandemia – prosegue il documento – il 65% risiede al Nord, il 21% nel Mezzogiorno, il 14% al Centro. Il disagio sociale ha assunto forme inedite, materializzandosi nel rapporto non sempre facile con il digitale sperimentato da quote significative della popolazione.

Lo affermano il 35,2% degli studenti degli ultimi anni delle superiori e dell’università, che hanno avuto difficoltà nella formazione a distanza, e l’11% degli occupati alle prese con le proprie attività lavorative in versione digitale.

Per il 60,7% degli italiani, in assenza di interventi adeguati, il digitale aumenterà le disuguaglianze tra le persone. L’86,3% ritiene la connettività a internet un diritto fondamentale, al pari della tutela della salute, della pensione per la vecchiaia o delle tutele sul lavoro”.