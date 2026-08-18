Fulvio Lucisano, si è spento il decano del cinema italiano

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18 Agosto 2026 - 14.48 Culture

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A 98 anni se ne va Fulvio Lucisano, tra i più grandi produttori cinematografici italiani. A darne notizia questa mattina le figlie Paola e Federica, che avevano già da tempo colto il testimone del padre nel mondo del cinema.

Nato a Roma nel 1928, cominciò a lavorare all’Istituto Luce negli anni ’40 nell’ambito della produzione documentaristica. Nel 1958 fonda la propria casa di produzione, l’Italian International Film (IIF) che concorre allo sviluppo del grande cinema popolare e d’autore del nostro paese. In oltre sessant’anni di attività moltissimi sono stati i titoli prodotti, da Ricomincio da tre di Massimo Troisi (1981), Il tassinaro di Alberto Sordi (1983), Ninfa plebea di Lina Wertmüller (1996), ai più recenti Notte Prima degli Esami di Fausto Brizzi (2006), Cemento Armato di Marco Martani (2007), fino alle ultime produzioni seriali come Mina Settembre per la RAI e Guida Astrologica per cuori infranti per Netflix.

Dal 1998 al 2001 Fulvio Lucisano fu anche presidente dell’ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali.

I cinque David di Donatello vinti per i film prodotti si sommano al David Speciale alla carriera che gli venne dedicato nel 2009. Già nel 2005 la Mostra di Venezia gli aveva dedicato un omaggio alla carriera, mentre due anni dopo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo insignì del titolo di Cavaliere del Lavoro. In occasione del novantesimo compleanno, nel 2018 Laura Delli Colli pubblicò “Fulvio Luciano, sotto il segno del cinema”, un libro che racconta la storia del grande produttore cinematografico.

“Ciao Fulvio. Buon viaggio, nostro condottiero. La tua famiglia non ti dimenticherà mai. […] Ci hai insegnato che il cinema non è soltanto un mestiere: è una forma di vita, una sfida, una responsabilità e, soprattutto, una grande famiglia” queste alcune delle parole commosse dei dipendenti del Gruppo Lucisano, nel post di commiato che hanno voluto tributargli sui profili social della Italian International Film.