"Attitudini: Nessuna" trionfa ai Nastro d'Argento

redazione Modifica articolo

20 Febbraio 2026 - 16.15 Culture

ATF

La pellicola di Sophie Chiarello con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo si aggiudica il Nastro d’Argento nella categoria ‘Documentario dell’anno’ 2026 che il Sindacato nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani premia “ormai tradizionalmente, il significato particolare di un film che abbia lasciato il segno non solo per la qualità del racconto, ma anche per la capacità di mettere a fuoco un tema o un ritratto speciale”.

In una nota anche le motivazioni della scelta “che premia con Attitudini: Nessuna un racconto che festeggia, in questo caso, non solo un personaggio particolare, ma un trio di protagonisti molto amati che non hanno mai tradito, nel loro rapporto anche personale, né uno stile inimitabile, né il loro pubblico, ma soprattutto il valore di un’amicizia e di una sintonia dalla quale nasce anche un grande successo”.

Sono stati anche annunciati i quaranta candidati per la categoria documentari che sono stati scelti tra 195 prodotti realizzati nel 2025 e proposti entro il 31 dicembre dello scorso anno all’interno di importanti Festival, rassegne di settore e in alcuni casi proiettati in sala o resi disponibili in rete o piattaforme televisive.

Oltre 100 film non fiction sono stati proposti e visionati, in larga parte dedicati al cinema del reale. 75 erano dedicati al mondo della cultura, dello spettacolo e del cinema stesso, mentre grade attenzione quest’anno è stata posta alla musica che occupa lo spazio di rilievo occupato negli scorsi anni da arte e sport.

Riportiamo qui i 15 titoli del Cinema del Reale in ordine alfabetico.

Agnus Dei di Massimiliano Camaiti; Articolo 1 di Luca Bianchini; Canone effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio; Dom di Massimiliano Battistella; Figlio di Giano di Luigi Grispello; Film di Stato di Roland Sejko; Il quieto vivere di Gianluca Matarrese; La verità migliore di Lorenza Indovina; Mothers di Alice Tomassini; Quaranta anni senza Giancarlo Siani di Filippo Soldi; San Damiano di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes; Sciatunostro di Leandro Picarella; She di Parsifal Reparato; Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi e Toni, mio padre di Anna Negri.

I 15 titoli dedicati invece a cinema, spettacolo e cultura sono:

Bobò – La voce del silenzio di Pippo Delbono; Ellroy vs L.A. di Francesco Zippel; Elvira Notari. Oltre il silenzio di Valerio Ciriaci; Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò; La grande paura di Hitler. Processo all’arte degenerata di Simona Risi; La nostra magnifica ossessione di Marco Spagnoli; Le mille luci di Antonello Falqui di Fabrizio Corallo; Libero sempre comunque mai di Alessio Maria Federici; Looking for Nivola di Peter Marcias; Manara di Valentina Zanella; Oltre il confine: le immagini di Mimmo e Francesco Jodice di Matteo Parisini; Pirandello – Il gigante innamorato di Costanza Quatriglio; Roberto Rossellini – Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti; Sergio e Mirta, un matrimonio in 8mm di Fabrizio Laurenti e Stile Alberto di Michele Masneri e Antongiulio Panizzi.

Infine, nella categoria speciale dedicata alla musica si trovano: Andando dove non so di Mauro Pagani, una vita da fuggiasco di Cristiana Mainardi; Nel blu dipinti di rosso di Stefano Di Polito; Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo; Piero Pelù. Rumore dentro di Francesco Fei, Pino di Francesco Lettieri e Rino Gaetano – Sempre più blu di Giorgio Verdelli.